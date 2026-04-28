Casi 400 estudiantes de Moya (Gran Canaria) conocen cómo actúa el dispositivo sanitario ante un incendio forestal

El SUC muestra sus recursos en Moya a estudiantes ante un incendio forestal - SUC, GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casi 400 estudiantes de educación primaria y secundaria, así como de ciclos formativos de Moya (Gran Canaria) han conocido los recursos sanitarios que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) despliega ante un incendio forestal.

La jornada formativa del SUC dirigida a estudiantes del municipio de Moya ha tenido como objetivo acercarles el funcionamiento del dispositivo sanitario que este servicio, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario, activa en caso de producirse un incendio forestal en cualquier isla de Canarias.

Esta acción, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa, están organizadas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Moya.

Sobre el dispositivo expuesto, destaca la Unidad de Catástrofes, preparada para intervenir en escenarios o accidentes con múltiples víctimas, así como el hospital de campaña, que permite ofrecer una primera asistencia en el lugar del incidente antes de su evacuación a un centro hospitalario.

En este sentido, junto a la muestra de los medios técnicos y humanos para este tipo de situaciones, los profesionales del SUC insistieron en la importancia de la prevención.

En concreto, profundizaron en la necesidad de que las familias tengan preparado un botiquín básico sanitario que incluya, además de la tarjeta sanitaria, la medicación habitual, informes médicos recientes y otros elementos esenciales que permitan garantizar la continuidad de los cuidados en una situación de emergencia.

Los estudiantes, señalan, han participado activamente en la jornada, planteando preguntas y mostrando interés por el funcionamiento de los recursos sanitarios del SUC y el equipamiento de las ambulancias de soporte vital básico y medicalizadas de este servicio.