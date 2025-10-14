Casi 500 personas participan en el programa 'Música abierta' de la Orquesta Sinfónica de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 500 personas han participado en una nueva edición de 'Música abierta', el programa más comunitario y participativo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

Así, durante dos semanas, un equipo artístico compuesto por músicos de la formación, junto a la coordinadora socioeducativa Ana Hernández Sanchiz y el coreógrafo Antonio Quiles, desarrolló once talleres y seis conciertos participativos en centros de mayores, ocupacionales y en el Centro Penitenciario Tenerife II.

La propuesta de este año, desarrollada bajo el título 'Cuerpos al viento', ha contado con la participación directa de 100 personas en los talleres y otras 374 asistentes en los conciertos, alcanzando una cifra total de 474 personas beneficiarias.

Las actividades se desarrollaron en el Hospital Nuestra Señora de los Dolores (La Laguna), el Centro de Mayores de Ofra, el Centro Sociosanitario Santa Cruz, el CAMP Reina Sofía (Güímar), el Hospital Santísima Trinidad (Icod) y el Centro Penitenciario Tenerife II (El Rosario), incluyendo en este último la participación de personas usuarias del proyecto Ícaro de AFES Salud Mental, recoge una nota del Cabildo.

Durante los talleres, los participantes exploraron activamente el diálogo entre cuerpo, música y movimiento, transformando vivencias personales en experiencias artísticas compartidas.

El repertorio, interpretado en directo por un quinteto de viento de la Sinfónica, incluyó obras de Amy Beach, Tom Johnson, Ferenc Farkas, Luciano Berio, Georges Jean Pfeiffer y Julio Medaglia, seleccionadas por su riqueza expresiva y su capacidad para estimular la imaginación y la emoción.

UNA EXPERIENCIA TRANSFORMADORA

Ana Hernández Sanchiz, narradora y presentadora de 'Cuerpos al viento', subraya que una vez más se ha "disfrutado de la conexión entre todas las personas participantes con el repertorio musical y las dinámicas escénicas y de movimiento propuestas".

Destaca especialmente el cierre en el centro penitenciario, donde los solistas de la Sinfónica improvisaron sobre una pieza compuesta e interpretada a la guitarra por uno de los internos.

"Él mismo resumió la experiencia diciendo: 'Esta pieza era mía, ahora es nuestra'", resumen desde el Cabildo.

Por su parte, Antonio Quiles señala que "la presentación del trabajo ante los compañeros supone siempre una inyección de autoestima, confianza y felicidad" y destaca "la sinergia con el público y el profundo respeto, atención e interés con que reciben la propuesta, que la dota de un sentido especial".

Esta edición ha consolidado el carácter interinstitucional y comunitario del proyecto, gracias a la colaboración con el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Esta sinergia ha permitido enriquecer el enfoque del programa y ampliar su alcance en la isla.

En esta línea, el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, valora el impacto positivo de esta iniciativa: "Música abierta representa una de las líneas de acción más significativas de la Sinfónica de Tenerife. Este programa demuestra cómo la cultura puede ser una herramienta real de inclusión, cuidado y transformación social, llevándola a lugares donde más se necesita".