Mapa Riesgo por Radiación UV en Canarias - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casi toda Canarias estará en los próximos días en nivel extremo de radiación ultravioleta, motivo por el que desde la Consejería regional de Sanidad se advierte de los riesgos para la salud.

En concreto, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), coordina el Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de la Exposición a la Radiación Ultravioleta en la Salud, que establece recomendaciones para reducir los efectos en la salud de las personas asociados a la radiación ultravioleta (UV) según los diferentes niveles que se establecen en este Plan.

En este marco, la Dirección General de Salud Pública ha indicado que según los datos suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y los indicadores establecidos por el citado Plan, el riesgo por radiación UV en Canarias hasta el próximo día 6 de julio es "extremo" en todas las islas, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

El riesgo es "extremadamente alto" para todas las islas, a excepción de los municipios tinerfeños de Garachico, San Juan de la Rambla, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula, Santa Cruz de Tenerife, Candelaria y Güímar, que están en riesgo "muy alto".

La recomendación para este nivel de riesgo extremo es evitar totalmente la exposición al sol, a cualquier hora. Asimismo desde Salud Pública recuerda que Canarias es la región de España con nivel más elevado de radiación UV durante todo el año, según los datos que proporciona la AEMET.

De todas formas, matiza, que protegerse del sol es una responsabilidad que se debe mantener no solo en verano, sino durante todo el año y en cualquier lugar las islas, incluso en los días nublados, puntualizando que la exposición a UV aumenta con la altura.

Asimismo se indica que cuando el riesgo para la salud por exposición a la radiación solar alcanza el umbral de muy alto es recomendable enfatizar el uso diario de protección solar (SPF 50 +), permanecer en zonas de sombra en las horas centrales del día, llevar sombreros de ala ancha y ropa que cubra brazos y piernas, usar gafas de sol adecuadas y de forma muy particular, proteger del sol a los menores y a los mayores. Sin olvidar a todas las personas que trabajan con exposición al sol y que deben tener protección a la radiación UV.

Los técnicos de la Dirección General de Salud Pública inciden en que el daño solar es acumulativo y que la exposición excesiva, así coo las quemaduras en la niñez aumentan el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel muchos años o incluso décadas después.

El Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de la Radiación UV establece cinco niveles de riesgo (bajo, moderado, alto, muy alto y extremo) a los que se asocian una serie de recomendaciones de protección para la ciudadanía según los riesgos para la salud que conlleve cada uno de los niveles. Así, quien lo desee, puede consultar más información sobre la radiación ultravioleta en España en el enlace: https://bit.ly/AEMET-radiacion