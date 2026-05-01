Catha González profundiza en la 'Gala de la Reina' del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con 'El sueño del sueño'

Estreno del documental 'El sueño del sueño', de Catha González - SILBO COMUNICACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El documental 'El sueño del sueño', producido por Double Frame Studio y protagonizado por Catha González, se estrenó este pasado jueves en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria.

La cinta es una de las propuestas audiovisuales más destacadas y emotivas vinculadas al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y en concreto, a su 50 aniversario.

La pieza ofrece una mirada íntima y sin precedentes al 'backstage' de la 'Gala de la Reina', uno de los actos más emblemáticos de las fiestas, mostrando lo que sucede durante las horas decisivas previas al espectáculo.

"Son 48 horas de tensión, lágrimas y amor al Carnaval, sin guion ni filtros", destaca la presentadora.

A lo largo del documental, el espectador se adentra en un relato real y sin artificios que refleja la dimensión humana de diseñadores, candidatas y equipos técnicos, e incluso de la propia Catha González, en su papel de conductora de la gala: nervios, esfuerzo, emoción, autenticidad, magia y la intensa preparación que hay detrás de uno de los eventos más complejos del carnaval.

La protagonista de esta crónica sin filtros ha destacado que el proyecto surge de una petición personal a sus amigos Ángela López e Iván Monagas, productores de Double Frame, de grabar un vídeo para sus redes sociales.

Insistieron en documentar toda la gala y el resultado es un relato de todo aquello que el público no ve: "lo que ocurre detrás de una gala que dura unas horas, pero que implica meses de trabajo y entrega", explica Catha, poniendo en valor el esfuerzo colectivo "por amor al carnaval" que convierte este espectáculo en un referente internacional.

El estreno del documental ha contado con una excelente acogida por parte de los asistentes a su presentación, entre los que se encontraban autoridades, creadores de contenido y profesionales del carnaval, que han destacado la capacidad de la obra para emocionar y visibilizar el lado más humano del Carnaval.

La producción se posiciona así como un testimonio audiovisual clave para comprender la magnitud cultural, artística y social de la Gala de la Reina, y el legado del Carnaval palmense en su medio siglo de historia.

'El sueño del sueño', que cuenta con la colaboración de Televisión Canaria, se emitirá próximamente en la cadena y estará disponible en su plataforma digital Canarias Play.

El proyecto está también respaldado por entidades como Las Palmas de Gran Canaria Capital Europea de la Cultura y Multiópticas, que apoyan la difusión de la cultura y el talento local.

Con 'El sueño del sueño', Catha González firma un trabajo que no solo documenta un evento, sino que rinde homenaje a todas las personas que hacen posible que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria siga siendo uno de los grandes espectáculos de la ciudad con dimensión global.