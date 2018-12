CC, sobre el Convenio de Carreteras: "Esperamos que Pedro Sánchez sea una persona de fiar"

Publicado 18/12/2018 18:30:47 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha acusado al Gobierno del Estado de estár "incumpliendo el pacto" en relación al Convenio de Carreteras y ha querido dejar claro que el partido nacionalista va a "luchar" para que se cumpla lo pactado. "Esperamos que Pedro Sánchez se una persona de fiar para Canarias", remarcó.

Así lo ha afirmado en una nota a raíz que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado en la Cámara del Senado que el Consejo de Ministros de este viernes que se celebrará en Barcelona aprobará el convenio que desbloqueará 1.800 millones de euros destinados a carreteras para Canarias.

José Miguel Barragán ha admitido que le preocupan "mucho" las declaraciones del presidente del Gobierno, respondiendo a los senadores de CC-AHI, acerca de si les parecían poco 1.800 millones de euros para el Convenio de Carreteras en Canarias, cuando estaban pactados entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento una inversión de 2.000 millones de euros en ocho años.

Según ha indicado Barragán, "se da la circunstancia de que el Gobierno tiene previsto aprobar el Convenio de Carreteras en el Consejo de Ministros del día 21 de diciembre, pero restando importancia a la firma del acuerdo, que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos aplazó para más adelante, sin especificar una fecha al considerarlo un acto simbólico, cuando se trata de un requisito esencial para que se pueda ejecutar una partida presupuestaria en beneficio de la sociedad canaria". "No estamos dispuestos a seguir soportando más contratiempos ni faltas de compromiso", advirtió Barragán

El secretario general de Coalición Canaria ha dicho que no entiende que aún no se haya producido la firma del Convenio de Carreteras, que cuenta con asignación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. "Esperamos que los contratiempos en la firma del Convenio de Carreteras y los acuerdos pendientes se resuelven antes de que finalice el año y podemos ejecutarlos en 2019. Esta manera de proceder del Gobierno de Pedro Sánchez no nos gusta ni obedece a los acuerdos que alcanzamos en su momento en las relaciones Canarias-Estado", concluyó.