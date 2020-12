CC se desmarca del presupuesto y acusa al Gobierno de llevar a Canarias "al hambre y la miseria"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Nacionalista, Rosa Dávila, ha anunciado este miércoles que su grupo no apoyará el presupuesto de 2021 porque no recoge "soluciones" a los problemas de las islas y no ha correspondido la "responsabilidad" de su grupo al no presentar enmienda a la totalidad.

En el debate de aprobación de las cuentas de 2021, ha lamentado que el Ejecutivo no haya cogido la mano tendida de la primera fuerza de la oposición, pues solo se han aprobado una treintena de enmiendas por importe de ocho millones, "ninguna relevante".

Ha criticado la "debilidad" del Gobierno de Canarias al no defender al turismo frente a la "petulancia" del Ejecutivo central, con empresas al borde del cierre y "sin respuesta" desde la administración, que lo único que consigue es "apalancar" a más de 350.000 personas entre paro y ERTE.

Dávila ha comentado que el Gobierno "tenía herramientas" para ser más ambicioso con el presupuesto "y se ha dedicado a tapar las vergüenzas" del Gobierno central mientras "se vulnera" el REF y el Estatuto de Autonomía.

Así, ha dicho que el Gobierno "no da confianza" a los ciudadanos ni a las empresas pues "no llegan las ayudas", cuestionando la "ineptitud" de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, para afrontar la mayor crisis social de las islas.

En su opinión, el Gobierno lleva a las islas "al hambre y la miseria" pues no tiene planes sino "improvisación", propias de un "gobierno de Pancho Villa", pronosticando que la economía canaria "aún no ha tocado fondo".

Sobre el plan 'Reactiva Canarias', se ha confesado "estafada" porque no está reflejado en el presupuesto, apuntando también que el Ejecutivo "ha renunciado a exigir" los recursos pendientes de las islas ante los "atropellos" del Estado.

Dávila no ha ocultado que la ejecución "va a ser muy difícil" y sostiene que el presupuesto "no alumbra ninguna estrategia para sacar a Canarias del abismo". "¿Hasta donde cree el Gobierno que pueden llegar las colas del hambre en los bancos de alimentos?", se ha preguntado.