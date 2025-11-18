CC dice que dimisión de Medina "no basta" y exige al gobierno de Las Palmas de Gran Canaria una investigación por Valka

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez - CEDIDO PO CC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha señalado este martes que la dimisión de la que fuera concejal del gobierno municipal Inmaculada Medina tras su imputación en el caso 'Valka', "no basta", y ha exigido una investigación del consistorio.

"No basta con que abandone el cargo --Medina--, exigimos que el ayuntamiento impulse una investigación municipal rigurosa, que se auditen todos los contratos y facturas relacionadas con el área de Parques y Jardines, y que se depuren responsabilidades políticas de forma clara y transparente", apostilló Suárez en una nota de prensa de CC.

Señala que si bien la dimisión de Medina se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción y un auto judicial atribuyan presuntamente a la que fuera concejal posibles delitos de malversación agravada de caudales públicos, falsedad en documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración, "se trata de un punto de partida, no de llegada".

Y consideró que aunque la renuncia de Inmaculada Medina a su acta de concejala "es un paso necesario", también entiende que "no suficiente", de ahí que consideró necesario que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria "impulse una investigación municipal rigurosa" porque matizó que "no se trata ya de un simple problema técnico", sino de un presunto "mecanismo continuado de desvío" de fondos públicos en Parques y Jardines durante años.

Por otro lado, Coalición Canaria también ha considerado "imprescindible" que esta revisión municipal alcance al ámbito de las responsabilidades políticas del anterior alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ya que fue bajo su mandato cuando supuestamente "se desarrollaron durante ocho años los contratos y pagos ahora bajo sospecha".

"No hablamos solo de la actuación de una concejala, sino de un modelo de control político que permitió que estos hechos pudieran producirse; por ello, exigimos que la auditoría analice con rigor las decisiones adoptadas en ese periodo y, si se constata falta de supervisión o tolerancia con las irregularidades, se depuren también las posibles responsabilidades de quien ostentaba entonces la máxima responsabilidad en el ayuntamiento", dijo Suárez.

Desde CC se insta a revisar "una por una" todas las facturas, contratos y expedientes vinculados al suministro de agua y a los contratos de riego y mantenimiento de zonas verdes desde 2015 hasta 2022, que es cuando Medina tuvo responsabilidades directas en el área, extendiendo este análisis al resto de servicios bajo su gestión política.

Además de revisar los protocolos internos de fiscalización previa, control de facturas y comprobación de servicios efectivamente prestados en los grandes contratos de suministro y servicios, incorporando mecanismos de alerta ante incrementos anómalos de consumo o facturación.

Finalmente Suárez ha señalado que esta "crisis" se produce en un contexto político "cada vez más inestable" dentro del propio gobierno municipal.