CC llevará a varios ministros al Congreso para exigir más controles fitosanitarios ante la plaga de filoxera en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha anunciado este martes que solicitará la comparecencia de varios ministros para exigir más controles fitosanitarios en las islas ante la plaga de filoxera que se ha declarado en Tenerife.

En declaraciones a los periodistas tras una reunión con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha indicado que "estas plagas vienen de fuera" y frente a los productos locales, que "tienen muchísimos problemas" para ser exportados, llegan otros de Marruecos o América "sin pasar los mismos controles fitosanitarios".

"Nosotros estamos en una encrucijada estratégica geográficamente y nuestros puertos tienen que ver reforzadas sus inspecciones y su control en cuanto a materia fitosanitaria", ha comentado.

Rosa Dávila ha reconocido que hay 30 cepas afectadas en la isla y que "se está trabajando minuciosamente para que no haya mayor contagio" por lo que espera que se incremente el control fitosanitario en los puertos para que no entren más plagas ya que la filoxera tiene un "riesgo enorme" que hizo desaparecer la vid en toda Europa en el siglo XVIII y en Canarias "nunca había entrado".

"Nosotros estamos trabajando de la mano de los agricultores y con el Gobierno de Canarias para poder contener la afección en Tenerife y en toda Canarias, de manera que haya un control incluso de todo el proceso que se está haciendo de recogida de la viña, preocupados, pero siguiendo los pasos", ha afirmado.