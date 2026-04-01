CC recuerda a Torres que el modelo aeroportuario en Canarias ya "está definido" en su Estatuto y toca "hacerlo efectivo"

Archivo - David Toledo, secretario de Organización de CC - CC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha advertido este miércoles al ministro de Política Territorial del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, que el modelo aeroportuario en las islas ya "está definido" en el Estatuto de Autonomía, que marca las competencias, por lo que le recuerda que "no puede decidir qué derechos tienen los canarios".

"La congestión de los aeropuertos no es una apetencia ni una reivindicación: es un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias", ha señalado en una nota el secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, que ha puntualizado, además, que este no es un debate "no es político, sino jurídico".

"Aquí no estamos hablando de lo que el ministro crea, considere o le parezca oportuno. El Estatuto es la norma básica de esta tierra y define con claridad cuáles son nuestras competencias", han advertido los nacionalistas, que critican que el ministro plantee limitar la participación de las islas a fórmulas sin capacidad real de decisión.

Toledo ha destacado que "reducir el papel de Canarias a un órgano bilateral sin poder ejecutivo es vaciar de contenido un derecho que ya está reconocido". Los nacionalistas recalcan que el Estado "no puede aplicar criterios distintos según el territorio".

CUMPLIR EL ESTATUTO

"Lo que se ha hecho en otros territorios, como Euskadi, demuestra que cuando hay voluntad política, se avanza. No aceptamos soluciones a medida que rebajen nuestros derechos", ha agregado Toledo, que ha insistido en que la obligación del Gobierno es "clara" y que "no se trata de interpretar el Estatuto, sino de cumplirlo, desarrollarlo y transferir las competencias".

Desde CC recuerdan que los aeropuertos son infraestructuras "estratégicas" para el archipiélago, por lo que su gestión, advierten, no puede quedar "al margen" de las instituciones canarias. "Torres no puede decidir qué modelo corresponde a Canarias. Ese modelo ya está definido en nuestro Estatuto, y lo que toca ahora es hacerlo efectivo", concluye el número dos de los nacionalistas.