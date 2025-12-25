CC resalta la "llamada directa" de Felipe VI a frenar la confrontación política y recuperar la confianza democrática

Archivo - David Toledo, secretario de Organización de CC - CC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de CC, David Toledo, ha resaltado la "llamada directa" que hizo el Rey Felipe VI durante su mensaje de Navidad para a frenar la confrontación política estatal y recuperar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en las instituciones.

En un comunicado, el nacionalista ha hecho especial hincapié en que se trata de una preocupación creciente que no puede abordarse desde el ruido ni desde los privilegios territoriales.

Así, comentó que el Rey "pone el foco en una realidad que afecta de lleno al conjunto del Estado: la crispación permanente, el desgaste institucional y la creciente desafección ciudadana", y subrayó que "este escenario no se supera con enfrentamiento ni con acuerdos desiguales entre territorios".

Para Toledo, "pretender resolver la crisis política a base de concesiones que generan agravios no solo no refuerza la convivencia democrática, sino que la debilita".

Frente a este contexto, el secretario de Organización de CC defendió que "Canarias ha demostrado que hay otra forma de hacer política, basada en acuerdos, estabilidad y resultados".

SUBRAYA EL MODO CANARIO DE HACER POLÍTICA

Subrayó aquí que "el modo canario de hacer política ha permitido, incluso en medio del ruido estatal, alcanzar avances concretos para la ciudadanía".

Al respecto, recordó la continuidad del transporte terrestre gratuito, la habilitación de la Reserva para Inversiones en Canarias para impulsar la vivienda, la obtención de recursos para la reconstrucción de La Palma y los avances legislativos para una mejor gestión de la migración y la atención a los menores migrantes no acompañados que llegan a las Islas.

Toledo insistió en que "estos logros no son fruto de privilegios ni de negociaciones opacas, sino de una defensa firme de los intereses de Canarias y de una negociación responsable en el marco de la igualdad entre territorios".

DEMOSTRAR A LOS CIUDADANOS QUE LA POLÍTICA SIRVE

También, valoró especialmente la advertencia del Rey sobre la crisis de confianza democrática, señalando que "la desafección ciudadana se combate demostrando que la política sirve, que es útil y que da respuestas reales a los problemas de la gente".

De igual modo, aseguró que "CC seguirá defendiendo una política de acuerdos, centrada en las personas y en la cohesión territorial, como la mejor garantía para reforzar la democracia y seguir avanzando desde Canarias".

Toledo defendió la referencia del Rey a Europa como "una llamada de atención frente a quienes alimentan el populismo y el repliegue", recordando que "Canarias ha avanzado cuando se ha fortalecido el proyecto europeo y cuando se ha entendido la cooperación como una oportunidad y no como una amenaza".

Finalmente, el nacionalista comentó que "CC seguirá ejerciendo una política incómoda para algunos, pero imprescindible: la de negociar, la de exigir y la de acordar cuando es necesario para defender los intereses de Canarias".