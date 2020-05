CC Tenerife plantea reformar leyes necesarias para la reconstrucción de la isla tras la COVID-19

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria de Tenerife considera necesario que el Gobierno del Estado proceda a reformar la Ley de Contratos y a adaptar la Ley de Función Pública para que las administraciones puedan simplificar los trámites que permitan la reconstrucción de la economía en las islas.

Son algunas de las conclusiones a las que ha llegado la Comisión Permanente Insular de CC, en la reunión mantenida, de forma telemática, en la mañana de hoy, en la que se analizó la situación de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus.

La convocatoria, presidida por el secretario general insular de CC, Francisco Linares, evidenció que para la reconstrucción de la economía en las islas es necesaria la reforma de La Ley de Contratos por parte del Gobierno de España que permita simplificar la contratación pública.

En esta línea, Francisco Linares aseguró que todas las administraciones "tienen fondos para poder ejecutar obra pública y ser motor económico en estos difíciles momentos, pero es imprescindible la simplificación administrativa".

En el mismo sentido, ve también necesaria la adaptación de la Ley de Función Pública para dotar a la administración de mayor eficacia y eficiencia, que dé respuestas a las necesidades y demandas de la ciudadanía, en tiempo y forma.

Por otra parte, entiende que la Ley del Suelo "debe ser aplicada en su totalidad para simplificar los procedimientos urbanísticos, que permitan agilizar inversiones y mover la construcción, aliviando los efectos por la paralización de la actividad turística".

Además, la Permanente acordó también demandar adaptaciones en dicha Ley, para agilizar y facilitar los permisos y licencias, además de permitir modernizar la actividad agropecuaria, otro de los sectores económicos estratégicos para salir de esta situación.

Francisco Linares afirmó en este sentido que hay que adaptar las leyes "al nuevo escenario económico, y se debe hacer con acuerdos políticos pero de forma inminente".

Recordó, además, que Coalición Canaria ha presentado planes de reconstrucción, avalados por los diferentes sectores sociales y económicos, en todas las administraciones y sigue trabajando de forma coordinada para salir de esta situación. "Nuestro partido ha elaborado planes reales y esperamos que se tengan en consideración, están basados en la experiencia y en el conocimiento", dijo Linares.

EFECTO DEL ESTADO DE ALARMA.

La Permanente Insular de los nacionalistas abordó el efecto que el estado de alarma está provocando en la isla y en la municipalidad, y acordó insistir en la exigencia del uso del superávit y del remanente de las administraciones locales, para poder paliar los efectos de la crisis económica.

Francisco Linares recordó que para los cabildos y ayuntamientos "esto es imprescindible para hacer frente a las necesidades básicas, no existe plan b". En este sentido, considera que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gasto "no tienen ningún sentido; se deben derogar". En este punto, alerta de la grave situación y exige al Estado que empiece a tomar decisiones en este sentido: "Los ayuntamientos no pueden esperar más".

En otro punto, se reiteró el acuerdo de seguir exigiendo en todas las instituciones públicas de la isla que se retome la vida democrática, tras comprobar que en muchos ayuntamientos siguen sin celebrar plenos, ni comisiones, ni reuniones de trabajo desde hace meses, antes de que comenzara la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Linares, considera "intolerable" esta situación y anunció que se reunirá en los próximos días con los portavoces de CC en la oposición, para analizar la situación y estudiar emprender otras medidas.

"Hay alcaldes y alcaldesas que han aprovechado la pandemia para secuestrar la democracia", sentenció Linares y afirmó que precisamente "estamos en el momento en el que todas las fuerzas políticas tenemos que aportar y remar en la misma dirección para poner soluciones a muchos problemas".

Aseguró que no está justificada esta forma de proceder, ya que "no hay razón para no convocar las diferentes reuniones, ya que las nuevas tecnologías permiten celebrar plenos, comisiones de seguimientos, juntas de portavoces o reuniones de trabajo". Valoró así, la participación activa de la militancia de CC en la vida de partido, a través de las plataformas digitales. "El partido sigue muy activo, nos hemos adaptado y nuestra gente está comprometida e ilusionada. Hay muchas ideas que aportar".

ERTE EN CANARIAS.

Por último, CC Tenerife se manifiesta en la misma línea que la diputada nacionalista Ana Oramas en el Congreso de los Diputados. Se ha abierto una nueva vía de diálogo con el Gobierno y se ha negociado una de nuestras principales exigencias: los ERTE en Canarias se prolongarán el tiempo que haga falta, hasta que se abra la llegada de turismo internacional y permita la recuperación del sector turístico de Canarias.

"Nos alegramos que el Gobierno recapacitara y abriera el dialogo para llegar a nuevos acuerdos. En este sentido será necesario negociar y acordar un plan económico singular para Canarias".