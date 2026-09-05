CC de Tenerife respalda a Clavijo como candidato a la Presidencia de Canarias en 2027 - CEDIDO POR CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) de Tenerife ha mostrado su respaldo unánime a la candidatura de Fernando Clavijo a la Presidencia de Canarias de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

Según informa la formación nacionalista, así se puso de manifiesto durante la celebración del Consejo Político Insular (CPI) que tuvo lugar este viernes encabezado por el secretario general insular, Francisco Linares, y por la secretaria de Organización, Rosa Dávila.

Al respecto, Clavijo trasladó a los miembros de la organización su decisión de volver a ponerse al frente del proyecto nacionalista para afrontar un nuevo ciclo político y continuar desarrollando el trabajo iniciado durante la actual legislatura.

En este sentido, defendió la necesidad de seguir avanzando hacia una Canarias con mayor capacidad para decidir sobre su futuro y afrontar los principales desafíos sociales, económicos y territoriales que tiene por delante el Archipiélago.

"Doy este paso convencido de que Canarias necesita estabilidad, ambición y un proyecto propio que sitúe siempre a nuestra gente en el centro de las decisiones. Hemos avanzado durante estos años, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer para responder a problemas como la vivienda, la sanidad, la presión demográfica, los servicios públicos o la necesidad de generar oportunidades para nuestros jóvenes", señaló.

De igual modo, el secretario general nacional de CC aseguró que el partido afronta los próximos años "con la determinación de continuar defendiendo a Canarias allí donde sea necesario".

Por ello, sostuvo que el archipiélago "no puede permitir que las decisiones que afectan directamente a nuestra tierra se adopten desde Madrid sin atender nuestra realidad y nuestras singularidades".

"Queremos seguir construyendo una Canarias que tenga voz propia, que pueda decidir sobre aquello que condiciona su presente y su futuro y que sea capaz de defender, sin complejos y con firmeza, los derechos de ocho islas y de más de dos millones de canarios y canarias", afirmó.

LINARES PONE EN VALOR EL LIDERAZGO DE CLAVIJO

Por su parte, el secretario general de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, trasladó el respaldo unánime de la organización insular a la candidatura de Clavijo y puso en valor el liderazgo ejercido por el presidente durante esta legislatura.

"Fernando ha demostrado que en los momentos difíciles sabe estar al frente, tomar decisiones y defender Canarias por encima de cualquier otro interés. Conoce profundamente las necesidades de nuestras islas y ha acreditado capacidad, experiencia y determinación para continuar liderando este proyecto", afirmó.

Linares subrayó asimismo que CC de Tenerife encara el próximo ciclo electoral "con una organización fuerte, cohesionada y con un proyecto claramente reconocible", y aseguró que el objetivo de la formación será continuar ampliando su respaldo social tanto en Tenerife como en el conjunto de Canarias.

Con este pronunciamiento, Coalición Canaria de Tenerife se suma al respaldo expresado por otras organizaciones insulares del partido a la candidatura de Fernando Clavijo para continuar encabezando el proyecto nacionalista en las elecciones autonómicas de 2027.