CC ve una "buena noticia" el desmantelamiento de Arguineguín y exige que Canarias no sea "destino final" de la migración

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha afirmado este lunes que "es una buena noticia el cierre del campamento de la vergüenza en Arguineguín" si bien ha advertido de que "no es la solución a la crisis migratoria" pues "Canarias no puede ser el destino final, no es lo que ellos mismos quieren y no es lo que recomiendan las ONG que los atienden".

Además, sobre las declaraciones del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en las que culpa a la Unión Europea de la gestión de la crisis migratoria, comentan que "es una cortina de humo para eludir reconocer la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y de su propio Ejecutivo en la nefasta deriva de un asunto que se les ha ido de las manos por su incapacidad para tomar decisiones, su descoordinación y el ninguneo constante de Madrid a un problema que ha ido a más por su demora en las respuestas".

Los nacionalistas subrayan también que "si hay un único responsable en la pésima gestión de esta crisis es el Partido Socialista porque, tanto en Madrid como en Canarias, no han sabido hacer frente a una crisis sobre la que existían claros indicios desde hace más de un año".

De hecho, comentan, "pese a las advertencias, incluidas las de la propia Unión Europea, a través de los informes del Frontex, prefirieron mirar para otro lado hasta que se vieron obligados a tomar decisiones arrastrados por la gravedad de la crisis".

CC lamenta también que el presidente de Canarias insista en proteger y defender al presidente del Gobierno de España y a las siglas de su propio partido "mientras en las islas crece la sensación de que Pedro Sánchez y sus ministros siguen siendo incapaces de aparcar sus constantes peleas internas".

Tanto en esta crisis como en la pandemia, subraya, "nos han dejado totalmente abandonados y desprotegidos".

A su juicio, "es inaudito que el presidente de Canarias permanezca de brazos cruzados en su despacho, paseando junto a los ministros en el campamento de la vergüenza de Arguineguín, y no se haya trasladado a Madrid y Bruselas para exigir a Sánchez que coordine una crisis que, hasta ahora, no ha ocupado ni un solo minuto de su agenda y solicitar el amparo y la protección de las autoridades comunitarias, así como una presencia constante del Frontex".

CC recuerda también que "la gestión de los movimientos migratorios afecta a un total de seis ministerios, que actúan de manera aislada y sin la suficiente implicación en un asunto que se prevé que vaya más allá en los próximos meses".

En su opinión, también "desconcierta la ausencia de una respuesta coordinada por parte del Gobierno o la inexistencia de un órgano que coordine las líneas de actuación del Ejecutivo en las islas para hacer frente a un drama que ha acabado con miles de vidas y que supone, en estos momentos, un grave problema que amenaza con colapsar los servicios públicos ante los efectos paralelos de la pandemia del coronavirus".

CREAR UN COMITÉ DE EMERGENCIA MIGRATORIA

Por ello, los nacionalistas vuelven a reclamar la creación de un comité integrado por todos los ministerios con competencias en materia migratoria para realizar un seguimiento sobre la crisis que se vive en Canarias y adoptar decisiones con carácter urgente, una medida que fue aprobada el pasado mes de septiembre por parte del pleno del Senado, a petición de Fernando Clavijo, y que continúa sin ser creado por el Gobierno de Sánchez.

"En lugar de mirar para Europa para tratar de ocultar los errores cometidos por su partido, tanto en Madrid como en las islas, el presidente de Canarias debería tener la valentía de exigir a Pedro Sánchez que active ya la distribución solidaria de los migrantes que se encuentran hacinados en Canarias entre los diferentes centros de internamiento de extranjero que existen en la Península para desbloquear la actual situación de desbordamiento que existe en el archipiélago", concluyen.