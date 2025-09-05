CCOO convoca huelga en el transporte interurbano regular de viajeros de la provincia de Las Palmas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) ha registrado la convocatoria de huelga en el sector del transporte interurbano regular de viajeros por carretera de uso general en la provincia de Las Palmas.

La decisión se adopta tras constatar la falta de avances en la mesa negociadora del convenio colectivo, cuya constitución se remonta a enero de 2025.

Según el sindicato, pese a las propuestas sindicales, la patronal representada por la Asociación de Empresas de Transporte Regular de Viajeros (ARV) "no ha presentado una contrapropuesta clara ni ha mostrado voluntad de alcanzar un convenio que garantice la equiparación de las condiciones laborales en la provincia".

CCOO expone en una nota que entre los principales desencadenantes de la convocatoria se encuentran el estancamiento de la negociación del convenio sectorial, la pretensión empresarial de sustituir el convenio por un acuerdo marco que fragmentaría derechos y frustraría la homogeneización de las condiciones laborales, la negativa a garantizar una vigencia estable del convenio hasta 2032 y el rechazo patronal a una tabla salarial unificada que evite desigualdades entre trabajadores que realizan la misma actividad.

De esta forma, indica, la huelga tiene como finalidad asegurar la firma de un convenio colectivo de ámbito provincial, la inclusión de la subrogación del personal en caso de cambios de contrata o concesión, la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, la homologación salarial y la plena incorporación de las novedades legales en permisos y licencias y la igualdad de condiciones laborales para todo el personal del sector en la provincia de Las Palmas.

Los paros tendrán lugar en Lanzarote y Fuerteventura los días 15 y 16 de septiembre y se mantendrán en días sucesivos con interrupciones intermitentes de 06.00 a 10.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

En Gran Canaria, la huelga se iniciará los días 17 y 18 de septiembre, con el mismo régimen de paros intermitentes.

No, obstante, el comité de huelga y FSC-CCOO reafirman su disposición a retomar el diálogo con la representación empresarial, directamente o a través del Tribunal Laboral Canario, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que garantice derechos y ponga fin al conflicto.