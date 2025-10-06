CCOO exige la suspensión del partido entre La Laguna-Tenerife y el Bnei israelí y pide a la afición que no acuda

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Canarias (CCOO Canarias) ha expresado este lunes su "rotunda oposición" a la celebración del partido de baloncesto previsto para el próximo 14 de octubre entre el La Laguna-Tenerife y el equipo israelí Bnei Herzliya, correspondiente a la Basketball Champions League de baloncesto, y exige la suspensión inmediata del encuentro como muestra de "coherencia ética y solidaridad con el pueblo palestino".

Desde el sindicato consideran "inadmisible" que se celebre un evento deportivo que blanquee al Estado de Israel mientras continúa cometiendo un "genocidio" contra la población civil palestina.

"No se puede mirar hacia otro lado ni pretender que el deporte sea un refugio de neutralidad cuando el horror, las matanzas y la impunidad se imponen ante los ojos del mundo", apunta en una nota.

Por ello, el sindicato llama a las instituciones canarias, al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de La Laguna y a la Federación Internacional de Baloncesto a actuar con responsabilidad y suspender el encuentro por respeto a los derechos humanos y a las víctimas de Gaza.

"Mantener este partido no solo sería una falta de sensibilidad, sino una ofensa a miles de personas asesinadas, desplazadas y torturadas por el ejército israelí, como ya ha denunciado la ONU", detalla la organización.

Asimismo, CCOO Canarias pide expresamente a la afición y a la ciudadanía que no acudan al pabellón Santiago Martín si el partido no se suspende, "y que muestren su rechazo a esta barbarie con una respuesta cívica y contundente, no participar, no legitimar, no mirar hacia otro lado".

Para el sindicato, "el deporte no puede ser utilizado como escaparate de regímenes que vulneran los derechos humanos, el silencio y la indiferencia son formas de complicidad".