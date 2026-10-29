CEAR apela a la "responsabilidad política" ante el 29N para que se frene el "preocupante" aumento de la xenofobia

Archivo - El director general de CEAR, Mauricio Valiente. - CEAR - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha advertido este jueves de la "preocupación" de la entidad ante un aumento de la xenofobia y que dificulta un trabajo humanitario en migración que en España debe estar "normalizado": "Nunca antes se había visto una situación igual de hostigamiento a las organizaciones sociales".

Así lo ha señalado uno de sus director general, Mauricio Valiente, en declaraciones a los medios al término de la reunión que junto a su compañera, Mónica López, han mantenido este jueves en Santa Cruz de Tenerife junto al jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, donde han abordado la situación migratoria en las islas.

La entidad ha trasladado, además, su "preocupación" ante la "dispar" aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo en España, derivado de una falta de "formación, dotación de personal y de instrucciones claras".

"Creeemos que un pacto que ha tardado tantos años en elaborarse debía de haberse preparado su aplicación, y había tiempo suficiente para haber preparado su aplicación", ha advertido Valiente, que ha señalado que la "desigual" aplicación del Pacto "no solo afecta a España", sino también a otros estados de la Unión Europea.

Ha señalado que, con la aplicación de esta normativa europea, "se ha puesto la responsabilidad en los funcionarios, y, aunque "hay una buena fe generalizada, la actuación administrativa no puede basarse solo en la buena fe, sino que debe contar con instrucciones claras, personal y medios económicos".

AUMENTO DE LA XENOFOBIA

El director general de CEAR ha advertido, además, de la preocupación de la entidad por el "incremento" de la xenofobia en España ante una situación de inmigración que "es una realidad y que no va a cambiar".

En ese sentido, ha señalado que "nunca antes" se había visto "una situación igual de hostigamiento a las organizaciones sociales", así como de dificultar "lo que tiene que ser un trabajo humanitario normalizado".

"Tiene un claro origen en la escalada en los discursos también de los responsables políticos, que deben tener un mayor nivel de responsabilidad", ha recalcado Valiente, que ha argumentado que si bien "se pueden expresar diferentes opiniones y opciones", no se puede "caer en la agresividad".

"Nos preocupa mucho. Esperamos que en la campaña electoral cunda la responsabilidad", ha añadido.

ENCUENTRO CON CLAVIJO

Al término del encuentro mantenido con el presidente de Canarias, Mauricio Valiente ha reconocido el "papel constructivo" de las islas en atención a personas migrantes, menores y solicitantes de asilo.

"Creemos que en este momento es fundamental que desde los distintos puntos de vista institucionales y políticos exista un diálogo, y que se aborde esta realidad de una forma razonable", ha insistido.

Durante la reunión, la entidad ha trasladado al Gobierno sus propuestas de cara a las elecciones generales.

Preguntado por la realidad migratoria, y en especial por la situación que afecta a los menores migrantes, sobre la que el PP ha defendido su devolución a origen, Valiente ha insistido en el "respeto" al marco legal".

Ha defendido que, si se localiza a los familiares del menor que ha llegado a destino, "la prioridad es la reagrupación familiar, pero si no es así, se deben aplicar los procedimientos ante una situación de desamparo.

"Un Estado tiene que cumplir escrupulosamente las leyes y, en ese sentido, creemos que (la propuesta del PP) es más una declaración de cara a la galería, en ese ambiente de xenofobia que se ha creado, que una medida razonable y constructiva", ha añadido.

REGLAMENTO FRONTEX

En relación a la reciente propuesta de la Comisión Europea, que ha puesto sobre la mesa una importante reforma del Reglamento Frontex, Valiente ha advertido de las consecuencias de "legislar en caliente" y a golpe de crisis.

"Tenemos un Pacto europeo que fueron casi cuatro años de elaboración, y dos años de periodo de preparación. ¿Qué sentido tiene ahora que la Unión Europea esté replanteándose lo que ha tardado tanto tiempo en preparar", ha incidido Valiente, que ha destacado que, "lo lógico" pasa por que se "aplique el pacto, se evalúe y, posteriormente, se consideren las mejoras y modificaciones" que sean necesarias.