El Centro de Mayores de Agaete (Gran Canaria) reabre tras una inversión de 195.000 euros para su mejora - CEDIDO POR AYUNTAMIEINTO DE AGAETE/ACFI PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha reabierto el Centro de Mayores de Agaete (Gran Canaria) tras una inversión de 195.000 euros en sus mejoras.

Según ha informado el Ayuntamiento, la alcaldesa, María del Carmen Rosario, explicó que "es un día muy importante para el municipio porque estamos en un lugar de encuentro donde se hacen muchas actividades".

"Este es un centro de día del Gobierno de Canarias y se ha reabierto antes de lo que estaba previsto porque pensábamos que era un problema que se iba a resolver, pero sé lo que han trabajado tanto el viceconsejero como la directora general para que hoy en día sea una realidad. Así que hoy es un día de agradecimiento y de felicitación y de alegría para nuestros mayores", comentó.

En este sentido, la edil, junto al viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, visitaron este martes el centro para comprobar los trabajos realizados en la instalación, donde desarrollan numerosas actividades unas 560 personas mayores del municipio.

Candil indicó que "es una gran noticia que se reabra este centro tras llevar seis años cerrado tras solventar todos los problemas administrativos y de seguridad que obligaron a su cierre".

"No ha sido fácil porque nos encontramos dificultades, pero hoy podemos celebrar que la instalación ya cumple toda la normativa y puede ser disfrutada con seguridad por todas las personas mayores de Agaete", dijo.

Por su parte, Meseguer señaló que "hemos trabajado de forma intensa para resolver los problemas administrativos y técnicos que tenía esta infraestructura".

También comentó que la intervención "se enmarca en el plan Maresía que hemos puesto en marcha a promover el envejecimiento activo, la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores en Canarias".

En concreto, la actuación se incluye en el tercer eje denominado 'Plan de Infraestructura Espacios Seguros', que tiene como finalidad mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad de los 24 Centros de Día de Mayores de Canarias.

CENTRO DE DÍA DE MAYORES DE AGAETE

El Centro de Día de Mayores de Agaete ha sido objeto de una profunda modernización que incluye la adecuación y legalización de las instalaciones de baja tensión, la instalación del sistema completo de protección contra incendios, la instalación y legalización de ascensor para garantizar la accesibilidad y un estudio de viabilidad de placas fotovoltaicas.

La instalación fue cerrada en 2020 porque incumplía la normativa contra incendios y otros aspectos relacionados con la seguridad.

Finalmente, hasta este martes, el Ayuntamiento de Agaete había habilitado otros espacios para el desarrollo de las actividades de las personas mayores del municipio.