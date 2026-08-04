La CEOE advierte de la "vulnerabilidad" del mercado laboral en Canarias a los cambios estacionales

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La CEOE de Tenerife ha señalado este martes que los datos de desempleo de julio evidencian un mercado laboral que mantiene una reducción interanual del paro, pero que muestra su "vulnerabilidad" ante los cambios estacionales.

En una nota de prensa, la patronal advierte que el repunte mensual está vinculado principalmente a la finalización habitual de los contratos del profesorado en el sector educativo, una circunstancia que también afecta temporalmente a la afiliación y cuyo efecto previsiblemente se revertirá en septiembre.

De este modo, puntualizan, el incremento de la contratación no debe ocultar que el volumen total permanece por debajo del registrado hace un año y que casi nueve de cada diez contratos se formalizan en el sector servicios.

A juicio de la CEOE Tenerife, esta situación, que "sigue manteniendo la exposición del mercado laboral a la evolución, principalmente, del turismo", refuerza la necesidad de continuar ampliando la base productiva.

Para la patronal, la evolución de los contratos y del paro debe complementarse con otros indicadores que permitan valorar la solidez del mercado laboral, como la capacidad de las empresas para consolidar empleo, elevar la productividad y generar oportunidades en actividades de mayor valor añadido.

De este modo, agregan, para ara avanzar en esta dirección, resulta esencial favorecer el crecimiento empresarial, ajustar la formación a las vacantes reales e impulsar la diversificación productiva, reduciendo así la exposición del empleo a la estacionalidad y a los cambios de ciclo.