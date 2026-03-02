CEOE-Tenerife augura subida del precio del petróleo por la guerra de Irán y a Canarias como destino turístico seguro

Archivo - El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, en el discurso anual de la asamblea general - CEOE-TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE-Teneirfe, Pedro Alfonso, ha augurado este lunes que el encarecimiento del precio del petróleo y de las mercancías que precisen del paso por el Estrecho de Ormuz a raíz de la guerra desatada entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En una declaración difundida por la patronal ha señalado que va a haber alguna "afectación" en la economía canaria más expuesta a las importaciones y exportaciones pero por otro lado, la "inestabilidad" en Oriente Próximo y Medio va a "arraigar" a España y Canarias como "zona de garantía" para el mercado turístico.

No obstante ha precisado que aún es "pronto" para fijar posición sobre el "impacto real" del conflicto bélico más allá de que "está claro" que va a subir el precio del petróleo y también el oro, lo que implica que en todo el entorno dependiente de la energía la inflación escalará "varias décimas".

Alfonso ha comentado que hay que esperar también para saber si hay "impactos" en la Bolsa y si el conflicto "se soluciona rápido o se alarga del tiempo".