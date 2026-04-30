CEOE-Tenerife prevé que Canarias crezca un 2% en 2026 pero avisa de enfriamiento turístico si prosigue la guerra en Irán

Archivo - Imagen de recurso de turistas caminando por el paseo de la playa de El Médano, en Granadilla de Abona, en Tenerife - CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto de Canarias (PIB) aumentará un 2% en 2026, según recoge el informe de coyuntura de CEOE-Tenerife correspondiente al primer trimestre del año que advierte también de un riesgo de enfriamiento turístico en la campaña de invierno si se prolonga la guerra en Irán.

El documento ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por el presidente de la patronal, Pedro Alfonso, y el economista de Corporación 5, José Miguel González, quienes han coincidido en que aunque el archipiélago es un "destino refugio" también es "lejano", como lo demuestra que las reservas aéreas para este verano ya caen un 2,5%.

González ha comentado que desde hace algunos meses ya vienen cayendo las pernoctaciones y la estancia media, aunque no el gasto turístico, y no ha obviado que si la guerra sigue sin cerrarse seguirá aumentando el precio de los carburantes.

Además ha apuntado que los dos principales mercados emisores de turistas --Reino Unido y Alemania-- empiezan con sus planes de ajuste y aunque España tiene "soberanía" en la producción de queroseno y está menos expuesta, no ocurre lo mismo con las aerolíneas que parten de esos dos destinos.

En esa línea cree que hay "características objetivas que pueden agravar la caída" del mercado turístico dado que en un contexto de alto coste de los transportes y subida de tipos de interés aumenta la "vulnerabilidad y dependencia" del archipiélago.

Ha dicho también que la recaudación del IGIC "es uno de los grandes vencedores del ciclo económico" aunque se va moderando el crecimiento y ante el repunte de la inflación de los próximos meses da por hecho que habrá subida de tipos de interés antes del verano ante la tendencia al alza del euríbor.

Igualmente ha incidido en la evolución positiva del ahorro gracias al buen comportamiento del mercado de trabajo pero también a la "precaución" ante la incertidumbre.

Alfonso ha reconocido la buena situación económica y del empleo pero ha alertado de que las perspectivas "son preocupantes" debido a las "cargas regulatorias" y el entorno geoestratégico marcado por el conflicto en Oriente Medio.

Ha puesto como ejemplo que los datos de la isla de Tenerife "son muy buenos" pero al mismo tiempo piensa que no se mantendrán durante todo el año debido a los efectos de la guerra.

El presidente de la patronal ha valorado el modelo de Tenerife de apostar por la diversificación económica ya que "genera más puestos de trabajo, mejores salarios y más valor añadido", aparte de que el Gobierno de Canarias "recauda más". "Si mejora la actividad todos los canarios podemos pagar menos impuestos", ha destacado.

En ese sentido ha exigido al Gobierno regional que "no quite de la hoja de ruta" la bajada del IGIC de dos puntos ya que fue un "compromiso" electoral de CC y PP y beneficiaría tanto a empresarios como familias.

Igualmente ha anunciado que ha enviado una carta al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la que muestra su "seria preocupación" por el incremento de los costes debido a la guerra y la "falta de sensibilidad" del Estado, las comunidades autónomas, cabildos y ayuntamientos para no "actualizar" los precios de las licitaciones.

Afonso ha comentado que "están quedando desiertos muchos contratos", el último el del muelle de ribera de Granadilla, valorado en 40 millones y que se ha tenido que volver a licitar por segunda voz porque "no se presentó ninguna oferta".

Por ello espera que Clavijo "interceda" ante todas las administraciones y "haga suya" esta reivindicación.

Ha cargado también contra el "retraso permanente" que se ha instalado en el Ayuntamiento de Granadilla para conceder licencias de obra en un municipio clave que cuenta con puerto, aeropuerto y polígono industrial y que atasca "proyectos pendientes" como el traslado de la cementera o el desmantelamiento de la refinería.

"No podemos supeditar la prosperidad de la isla a que un ayuntamiento sea incapaz de poner en marcha proyectos en zonas industriales, no estamos pidiendo que reclasifiquemos nada sino que las desarrollemos", ha comentado.

Afonso también va a solicitar a la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, que "hay que solucionar" el 'pack' de "licencias y vivienda" porque las empresas no pueden contratar trabajadores si no hay vivienda digna.

"No podemos permitir asentamientos en zonas turísticas, barracones, ranchitos, no es solo imagen sino turística sino dignidad de las personas", ha destacado, por lo que ha pedido agilizar las licencias urbanísticas y desarrollar suelo público para vivienda porque además "generaría mucho empleo a corto plazo" en el subsector de la construcción.