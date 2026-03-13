La CEOE valora la "estabilidad" del IPC en febrero, pero advierte de la "complicada" subida que vendrá en marzo

Archivo - El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, en el discurso anual de la asamblea general - CEOE-TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, ha valorado este viernes la subida del 2,3% del IPC en febrero en Canarias, una cifra "estable" y "asumible" pese a representar una "foto estática" del mes pasado, ya que la guerra en Oriente Medio provocará a final de mes una "incidencia" más complicada en los precios.

Así lo ha señalado en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, donde Alfonso ha advertido de la situación "bastante más complicada" en la que se situarán las islas a final de mes, con una "incidencia muy importante" en los precios de la energía y de los combustibles: "Todos esperamos que la propia guerra de Irán y los problemas derivados de ella se acaben en un corto plazo".

En ese sentido, ha recordado las medidas presentadas desde la patronal al Gobierno de cara a buscar "soluciones" para proteger la renta disponible de las familias canarias, entre ellas la rebaja de los impuestos directos al consumo de productos energéticos y de los productos derivados del transporte.

"No solo tenemos una posible subida importante de la inflación, sino que además ya están empezando las primeras subidas del Euribor, como factor de confianza del sector bancario, y empiezan a subir los créditos y las hipotecas", ha añadido.