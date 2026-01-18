El cero energético de La Gomera afecta a 15.610 personas pero más de 4.000 ya han recuperado el suministro

Centra eléctrica El Palmar, en La Gomera - ENDESA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa energética Endesa ha informado este domingo de que a las 12.13 horas se ha producido un deslastre total de los grupos que operan en la Central Térmica de El Palmar, en la isla de La Gomera, lo que ha provocado un cero energético en la isla que afectó inicialmente a 15.610 clientes, aunque más de 4.000 ya han recuperado el suministro.

Tras lo ocurrido, según ha explicado Endesa en un comunicado, los técnicos han activado todas las medidas posibles para la reposición de los grupos electrógenos, pudiendo salir de la situación de cero "a los 17 minutos" y recuperando el 20 por ciento de la población el suministro a los 30 minutos.

De este modo, cuando había transcurrido una hora desde el incidente ya estaban acoplados los grupos 13, 17 y 15 "y plenamente operativos, recuperándose gradualmente el suministro en los municipios" de La Gomera, por lo que actualmente más de 4.000 clientes "han recuperado la normalidad en el suministro eléctrico".

En cuanto a las causas que han provocado este cero energético en la isla, Endesa señala que de momento "se desconocen" y la compañía eléctrica investiga los motivos que lo originaron.