Cerrada al baño la playa de Playa Blanca (Lanzarote) por vertidos de aguas residuales

Playa pequeña de Playa Blanca cerrada al baño por aguas residuales - AYUNTAMIENTO DE YAIZA

ARRECIFE (LANZAROTE), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Yaiza ha ordenado este martes el cierre temporal de la playa pequeña de Playa Blanca por vertidos de aguas residuales por lo que solicita a vecinos y visitantes respetar la bandera roja y hacer uso de otras playas sureñas mientras que los resultados de las muestras de laboratorio de Salud Pública indiquen que el agua es apta para el baño.

El consistorio comunicó al Consorcio del Agua de Lanzarote la avería detectada en la estación de bombeo próxima a la playa para que la entidad pública actúe y ponga fin a la incidencia, apunta en una nota.