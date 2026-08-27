Cerrada temporalmente al baño la playa de Bajamar, en La Laguna (Tenerife), por un episodio de contaminación

Playa de Bajamar - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Laguna ha procedido este miércoles al cierre de la playa de Bajamar después de que una inspección sanitaria detectara un episodio de contaminación por enterococos en la zona.

Por lo tanto, se ha procedido a declarar la prohibición temporal del baño en dicha playa durante 24 horas, hasta contar con el resultado de nuevos análisis sobre las condiciones del agua, según ha informado el Ayuntamiento de La Laguna en una nota a los medios.

La previsión es contar con los resultados de la nueva analítica este jueves, por lo que se decidirá si las condiciones son las adecuadas para poder reabrir al baño esta zona del litoral.