Cerradas las áreas recreativas de Las Lajas y Madre del Agua, en Tenerife, por fuertes rachas de viento - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha procedido al cierre de las áreas recreativas de Las Lajas y Madre del Agua debido a las fuertes rachas de viento registradas en las últimas horas, una medida que busca garantizar la seguridad de las personas y evitar riesgos asociados a la caída de ramas, árboles u otros elementos en zonas forestales.

La medida se mantendrá activa mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, según ha matizado la corporación insular en una nota de prensa.

Durante la noche se han registrado diversas incidencias relacionadas principalmente con el viento y las precipitaciones, que han requerido actuaciones de los servicios de emergencia y conservación de carreteras.

Entre ellas destacan la caída de un poste de luz en la TF-274 (Pk. 4), un árbol ocupando la vía en la TF-143 a la entrada al Batán, la caída de una palmera en la carretera a Chejelipe (zona de San Antonio), un semáforo caído en la calle Álvarez de Lugo con Ramón y Cajal, así como ramas y elementos urbanos desplazados en distintos puntos de la isla. También se ha detectado un baño portátil de obra en medio de la vía en la calle Berta Gámez.

En cuanto al suministro eléctrico, se han registrado incidencias que afectan a varios municipios de la isla, concretamente en Icod de los Vinos (El Amparo), con 303 abonados afectados y previsión de restablecimiento a las 10:30 horas; Arona casco, con 1.535 abonados afectados y restablecimiento previsto a las 11:00 horas; Arona (La Camella), con 1.294 abonados afectados y previsión también a las 11:00 horas; y Vilaflor, con 409 abonados afectados y restablecimiento estimado a las 10:00 horas, según informan los servicios técnicos.

CERRADOS ACCESOS AL TEIDE

Asimismo, se mantienen cerrados los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide, tanto la TF-24 como la TF-21 debido a la acumulación de hielo y nieve registrada durante la noche, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de intervención.

A su vez, se mantiene la restricción de acceso y circulación en pistas forestales de la isla desde las 09:00 horas de este viernes, permitiéndose solo el acceso a áreas recreativas y zonas autorizadas abiertas.

El Cabildo de Tenerife recuerda a la población la importancia de extremar las precauciones, no transitar por carreteras afectadas por hielo, nieve o desprendimientos y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad y autoridades competentes, ante la alerta por vientos, tormentas, lluvias y calima.