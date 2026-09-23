Cerradas temporalmente al baño las playas de El Médano y El Socorro, en Tenerife, por la mala calidad del agua

Cerrada temporalmente al baño la playa de El Médano por mala calidad del agua - AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granadilla y de Los Realejos, en Tenerife, ha informado este miércoles el cierre temporal de la Playa El Médano y de El Socorro, respectivamente, ante el mal estado de la calidad del agua.

En un comunicado, ambas corporaciones municipales han precisado que, realizados los controles analíticos rutinarios, se ha procedido al cierre temporal de ambos litorales debido a un periodo de baja calidad del agua.

En concreto, en La playa de El Socorro, la prohibición estará vigente hasta el próximo viernes.

Por su parte, en la playa El Médano, se habría superado el nivel máximo permitido en el parámetro de enterococos, siendo de 210 ufc/100 ml frente al valor límite de 200 ufc/100ml. En paralelo, este miércoles se han tomado nuevamente muestras para realizar un contraanálisis por parte del servicio municipal.