Cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide por hielo en la calzada

Europa Press Islas Canarias
Publicado: martes, 3 marzo 2026 10:08
SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha procedido al cierre temporal de los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide debido a la presencia de placas de hielo en la calzada.

En concreto, las carreteras TF-24 y TF-21 permanecen cerradas al tráfico como medida preventiva ante la acumulación de hielo registrada durante la noche, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de intervención, recoge una nota de la corporación.

Los servicios de conservación de carreteras trabajan desde primeras horas en la inspección y acondicionamiento de las vías, evaluando de forma continua el estado de la calzada para proceder a su reapertura en cuanto las condiciones lo permitan.

Desde el Cabildo se ruega a la ciudadanía que evite desplazamientos hacia la zona mientras se mantenga el cierre y que consulte el estado actualizado de las carreteras y la previsión meteorológica antes de planificar cualquier trayecto.

La corporación insiste en la importancia de extremar la precaución ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas y recuerda que estas medidas se adoptan con carácter preventivo para preservar la seguridad de las personas.

