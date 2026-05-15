El CES dice que 2026 "va todavía bien" en Canarias y la guerra de Irán no ha generado un "estropicio" económico

Archivo - José Carlos Francisco, presidente del CES - CEOE-TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), José Carlos Francisco, ha comentado este viernes que la economía canaria va "todavía bien" en Canarias en 2026 pues la guerra de Irán no ha generado el "estropicio" económico que se esperaba.

En declaraciones a los periodistas antes de presentar la memoria de 2025 en un encuentro en Presidencia del Gobierno ha dicho incluso que se ve con "cierta extrañeza" que la guerra y el "cierre" no hayan generado daños económicos mayores ya que los datos de entrada de turistas, por ejemplo, "siguen siendo buenos a fecha actual".

Sobre el año 2025 ha afirmado que "fue un buen año", con una mejora significativa de los indicadores económicos y sociales, pues tanto la renta per capita como el PIB canario crecieron por encima de la media nacional.

Ha dicho también que bajó el paro y se alcanzaron "cifras históricas" de empleo, con algo más de un millón de personas trabajando, y aunque los indicadores sociales "siguen siendo significativamente mejorables", el año pasado "mejoraron un poquito" los datos de pobreza extrema y dependencia.

En cuanto a las recomendaciones ha comentado que en vivienda hay que "mejorar mucho más", lo mismo que en generar más "cercanía" en los servicios públicos, caso de la administración general, donde se debe limitar al máximo la cita previa.

Para mejorar los indicadores sociales ha explicado que "la mejor medicina" es el empleo y "cuanto mejor pagado esté", menos problemas sociales va a haber en las islas, y ahí se ha mejorado, lo mismo que en pobreza extrema, aunque no ha ocultado que Canarias está entre las comunidades autónomas más afectadas.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha coincidido con Francisco en que 2025 "ha sido un buen año" desde el punto de vista del empleo, la mejora de la renta per cápita y la mejora de los indicadores sociales. "Seguimos teniendo que hacer un esfuerzo importante, pero creo que este 2025 se ha avanzado", ha agregado.

Ha valorado la memoria del CES porque es una herramienta de autoevaluación de la sociedad canaria para conocer "las cosas que se están haciendo bien, las que se tienen que mejorar y las que se están haciendo mal, para corregir y seguir avanzando como sociedad".

En esa línea ha tildado de "riguroso" el trabajo porque ha hecho una "perfecta radiografía" de la realidad de Canarias y con una "vista a largo plazo" y sin estar "enfrascados" en la gestión diaria, lo que permite un enfoque "mucho más objetivo y riguroso".

BUEN COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO

Clavijo se ha mostrado satisfecho con el "buen comportamiento" del empleo en las islas y se trabaja para mejorar las retribuciones, al tiempo que no ha ocultado que la vivienda "es uno de los principales problemas" que hay en el archipiélago.

"Puedes tener un empleo digno, bien retribuido, pero si lo que tienes que pagar por tu hipoteca o por tu vivienda va a bajar ya del 30% ya empieza tu economía familiar a tener dificultades", ha indicado.

Igualmente ha insistido en seguir trabajando para "blindar" los derechos de los canarios en el seno de la Unión Europea ya que el nuevo marco financiero "es una amenaza en estos momentos", lo mismo que la inmigración, que "repercute" en las cuentas públicas.

"Eso va a tener que realizarse en nuestro estatus o en nuestra relación con la Unión Europea para poder compensar a los canarios", ha comentado.

Asimismo, ha explicado que el ámbito de la empresa se "ha comportado bien", ha subido la renta per capita y han mejorado los indicadores de "marginalidad". "No es suficiente pero está mejorando, con lo cual ya nos esté indicando el camino que tenemos que seguir", ha señalado.