El CESM cifra en casi un 60% el seguimiento de la huelga médica en Canarias y el SCS la rebaja al 18,5%

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha cifrado este martes en casi un 60% el seguimiento de la huelga médica en Canarias, que el Servicio Canario de Salud (SCS) ha rebajado al 18,5% en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

De los 7.046 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 3.783, de los que 701 la secundaron, detallan desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Del seguimiento por áreas de salud en Gran Canaria la secundaron 353 de los 1.404 efectivos afectados, lo que representa el 25,14 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 322 de los 2.015, es decir, del 15,98 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro 31 de los 121 profesionales afectados por la huelga, el 25,62 por ciento, en Fuerteventura la secundaron 17 de los 276 afectados, es decir el 6,16 por ciento.

Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 4,84 por ciento, puesto que acudieron a la huelga seis de los 124 afectados, en La Gomera acudió uno de los 46, es decir, el 2,17 por ciento, y en El Hierro el seguimiento fue del 16,67 por ciento, puesto que un médico la secundó, de los seis afectados por esta convocatoria.

La jornada de la mañana de este martes, que cuenta con 1.258 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.

En la huelga, convocada a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), los médicos y facultativos han pedido al Ministerio de Sanidad y a las CCAA la aprobación de un Estatuto Marco propio que ponga fin a las condiciones laborales "injustas" que arrastra la profesión.

Entre las principales demandan figuran un nuevo modelo de carrera profesional y el reconocimiento de la singularidad y la responsabilidad del desempeño médico, junto con una diferenciación retributiva A1/A2 y el mantenimiento de los requisitos de titulación y categoría.

Además, reclaman la jubilación anticipada, la subida del pago por guardias al 175% y el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre, entre otros puntos.