Un ciclista en estado crítico tras sufrir una caída en la zona de Lomo la Hoya, en San Miguel de Abona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista, de 65 años, en estado crítico tras sufrir una caída en la zona de Lomo la Hoya, en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos han ocurrido a primera hora de la tarde de este martes y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Atención Primaria de San Isidro que comprobaron que el afectado presentaba diversos traumatismos de pronóstico grave, por lo que fue evacuado por el helicóptero medicalizado para su ingreso en estado crítico en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que colaboraron con el dispositivo correspondiente.