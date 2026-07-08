Un ciclista herido grave tras sufrir una caída desde varios metros de altura en Fataga, al sur de Gran Canaria

Zona donde se ha intervenido en el rescate y asistencia a un ciclista en la GC-60, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una caída desde varios metros de altura en las inmediaciones de la zona de Fataga, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido este martes en la carretera GC-60, en las inmediaciones de la zona de Fataga, donde se ha precipitado desde varios metros de altura tras sufrir una caída en la citada carretera.

Hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en una ambulancia y en un helicóptero medicalizado, con la colaboración la dotación de un recurso de Transporte Sanitario No Urgente que pasaba por la zona, por lo que valoraron y asistieron al ciclista en el lugar en el que había caído, comprobando que el mismo presentaba un traumatismo craneal de carácter grave.

Posteriormente, efectivos de bomberos de San Bartolomé de Tirajana colaboraron con el personal sanitario y lo evacuaron en camilla hasta la zona en la que se encontraba la ambulancia, en la que fue trasladado hasta el helicóptero, que había tomado tierra en una zona cercana.

Desde allí, una vez estabilizado, el ciclista fue evacuado en la aeronave en estado grave al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron el atestado correspondiente.