Ciencia, artes escénicas y poesía se unen este noviembre en el Museo de la Ciencia de Tenerife con propuestas juveniles

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciencia, las artes escénicas y la poesía se unirán los 24 y 25 de noviembre en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, del Cabildo de Tenerife, en una nueva cita del teatro científico- poético- divulgativa, a través de las actividades 'Artilogios' y 'Garbeo cósmico', dirigidas a los centros escolares de Tenerife.

Así, en dos jornadas, los estudiantes podrán asistir a dos espectáculos de la compañía Promotora de Acción Infantil (PAI) de Zaragoza, que ya ha visitado el museo en ocasiones anteriores, según ha informado el Cabildo en una nota.

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destaca la importancia de esta propuesta, ya que el teatro científico permite que los conceptos científicos se comprendan de forma "lúdica y creativa", despertando la curiosidad de los más jóvenes por estas áreas. Además, detalla que se trata de una iniciativa pionera en España, "donde son pocas las oportunidades de ver teatro y poesía basado directamente en la ciencia o la astronomía".

LAS PROPUESTAS EN DETALLE

La compañía Promotora de Acción Infantil (PAI) de Zaragoza presentará en Tenerife 'Artilogios', un espectáculo que combina teatro, poesía, música, malabares e ilusionismo verbal. Los artilugios electrónicos y mecánicos del espectáculo, como el grafitófono, el susurrófono o el ascensor ascensonórico, acompañan poemas de autores como María Elena Walsh, Federico García Lorca, Gloria Fuertes, Gerardo Diego, Elsa Bornemann, Antonio Rubio y Oswaldo Pai.

Las funciones tendrán lugar el 24 de noviembre, con dos sesiones, a las 9:30 y 11:30 horas, con una duración aproximada de 60 minutos.

En 'Garbeo Cósmico', el público realizará un paseo cósmico-cómico que mezcla astronomía, poesía y narración de historias. A través de imágenes astronómicas fascinantes, el actor explica conceptos básicos sobre los astros, la posición de la Tierra en la galaxia y la vida de los cuerpos celestes, utilizando elementos cotidianos como ropa, canicas, bolas de malabares o gominolas.

Las funciones se llevarán a cabo los días 25 y 26 de noviembre, también con dos sesiones diarias a las 9:30 y 11:30 horas, con una duración de 60 minutos.

Esta propuesta del Museo de la Ciencia y el Cosmos busca combinar ciencia y artes escénicas para acercar la astronomía y la tecnología a los estudiantes de una forma innovadora y entretenida, fomentando la creatividad, el interés por la ciencia y la sensibilidad artística de los más jóvenes.

La actividad es gratuita y se realizará en sesiones con aforo limitado, por lo que los centros escolares interesados deben enviar sus solicitudes por orden de llegada a través del correo: didacticamcc@museosdetenerife.org