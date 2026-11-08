Cierran al tráfico la carretera GC-200 en el tramo que rodea el macizo de Faneque y el acceso al mirador del Andén Verde

Caída de ramas en carretera de Gran Canaria al paso de la borrasca Bruna por la isla - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria ha informado del cierre al tráfico de la carretera GC-200, en el tramo que rodea el macizo de Faneque (entre los puntos kilométricos 9 y 11), entre Agaete y La Aldea, por desprendimientos debido a la lluvia que ha dejado la borrasca Bruna.

De todas formas, según indica la consejería a través de sus canales oficiales y recoge Europa Press, se puede circular "sin ninguna restricción" por los túneles de Faneque (GC-2).

Asimismo ha informado del corte al acceso por la GC-200 (PK 27+100) hasta el mirador de Andén Verde, en este caso por precaución ante la alerta por viento.

Este lunes por la mañana, señala, se realizará inspección de la vía, de tal forma que si se cumplen las condiciones de seguridad, se reabrirá el acceso.