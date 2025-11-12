Cierre de senderos, pistas forestales y zonas recreativas en La Gomera ante la llegada de la borrasca 'Claudia'

Archivo - Red insular de senderos en La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera activará, a partir de las 16:00 horas de este miércoles, el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en fase de alerta ante la llegada de la borrasca Claudia y la declaración de alerta por lluvias, vientos e inundaciones decretada por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

En consecuencia, y como medida preventiva, la institución insular ha anunciado el cierre de la red insular de senderos, las pistas forestales y zonas recreativas para garantizar la seguridad de la población y evitar riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas, según ha informado el Cabildo en una nota.

El consejero de Seguridad y Emergencias, Héctor Cabrera, ha precisado que la institución, desde ayer, reforzó las labores de coordinación entre los distintos servicios operativos y cuerpos de emergencia, además de poner a disposición el personal del Cabildo para atender las posibles incidencias que puedan generarse durante el paso de la borrasca. "Prestamos especial atención a las vertientes sur y oeste de la isla, donde las precipitaciones podrían ser más intensas y con mayor afección a la red viaria", ha señalado.

Recuerda el Cabildo que las previsiones meteorológicas apuntan a que, a partir de esta tarde, se registrarán precipitaciones moderadas y persistentes, con probables aguaceros fuertes o muy fuertes en las islas de mayor relieve, especialmente en las vertientes oeste y sur.

En concreto, se espera que los acumulados alcancen o superen los 20 a 30 milímetros en una hora y los 80 a 100 milímetros en doce horas. Por su parte, el viento soplará del suroeste, moderado a fuerte en costas y medianías, con velocidades medias de entre 35 y 60 kilómetros por hora, y fuerte en las zonas altas y cumbres, donde podrían producirse rachas muy fuertes de hasta 90 kilómetros por hora. Durante la madrugada del jueves, el viento rolará al oeste y se prevé que por la tarde comience a amainar progresivamente.

PRECAUCIÓN

El Cabildo recomienda a la ciudadanía evitar los desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en las carreteras ante posibles desprendimientos o acumulación de agua. Asimismo, se pide no acceder a senderos, pistas forestales, cauces, barrancos ni zonas de riesgo, y asegurar los objetos que puedan desprenderse por efecto del viento.

Recuerdan la importancia de mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de la Corporación y del 112 Canarias. Y ante cualquier incidencia, precisa el Cabildo, se deberá contactar con el 112 o con el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) en el teléfono 922 14 15 01.