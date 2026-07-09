Cinco afectados de diferente consideración en un incendio en una vivienda de Telde (Gran Canaria)

Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias - 112 DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han resultado afectadas de diferente consideración en un incendio declarado en una vivienda en la calle Fernando Sagaseta de Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incendio se ha producido sobre las 12.30 horas, cuando el 112 ha recibido la alerta de que en una vivienda localizada en un edificio en la zona de Jinámar había fuego y los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se han trasladado hasta el lugar donde han rescatado a siete personas y varios animales del interior del inmueble, además de extinguir las llamas que afectaron por completo a la vivienda y ventilar el lugar.

Seguidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha atendido a un menor de 13 años que en el momento inicial de la asistencia presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, al precipitarse desde el edificio, por lo que ha sido trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria.

Asimismo han asistido a dos mujeres de 71 años, presentando una de ellas intoxicación moderada por inhalación de humo, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria; mientras que la segunda fue atendida por una crisis de ansiedad y llevada al Centro de Salud de Jinámar.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de Policía Local y Policía Nacional, que aseguraron la zona y realizaron las diligencias correspondientes; mientras que efectivos de Protección Civil colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.