Cinco heridos, uno de ellos grave, en una colisión de dos coches en Tuineje (Fuerteventura)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR CECOES 112 - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras la colisión de dos vehículos en el municipio de Tuineje (Fuerteventura).

El suceso se ha producido en torno a las 15.24 horas de este domingo en la FV-2, en dirección a Tarajalejo, ha informado Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil y el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que ha asistido a cinco personas, entre ellas un hombre de 43 años que presentaba un traumatismo abdominal de carácter grave y que ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

Por otro lado, el resto de heridos son un hombre de 43 años, una mujer de 39 y dos menores, de 9 y 3 años, que solo presentaban lesiones de carácter leve en el momento de la asistencia y que han sido trasladados al Centro de Salud de Gran Tarajal.