Cinco heridos, entre ellos 2 menores, en un accidente de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han resultado heridas de diversa consideración, entre ellos dos menores de 4 y 9 años, en una colisión de tres vehículos en el kilómetro 3 en dirección norte de la GC-1, a su paso por Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido sobre las 07.59 horas y hasta el lugar se ha desplazado personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió a una menor de 4 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba un traumatismo de pronóstico moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Asimismo evacuó al mismo hospital a una mujer de 45 años y a una menor de 9 años, ambos con diversas contusiones de carácter leve.

El personal del SUC atendió además a un hombre de 51 años y a una mujer de 29 años, ambos también con diversas contusiones de carácter leve, que fueron trasladados en ambulancias Hospital Perpetuo Socorro.

En el lugar del accidente se personaron efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras, que señalizaron y despejaron la vía, así como agentes de la Guardia Civil que regularon el tráfico e instruyeron el atestado.