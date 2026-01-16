Cinco personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas, una de ellas menor de edad, han resultado heridas en un accidente en Santa Cruz de Tenerife por el vuelco del vehículo en el que viajaban, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incidente se ha producido en la tarde de este viernes en la autopista TF-5, en el kilómetro 3 con dirección sur. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad ha recibido a las 18.44 horas una alerta sobre el vuelco de un automóvil y ha activado de inmediato los recursos de emergencia.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha enviado una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico para asistir a las personas afectadas.

Los heridos han sido dos mujeres, dos hombres y un niño de 6 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaban diversos traumatismos con pronóstico moderado.

Todos ellos han sido trasladados por el SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Junto a los servicios sanitarios han acudido los Bomberos de Tenerife y la Policía Local para asegurar la zona. Además, la Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias y el Servicio de Carreteras ha despejado la vía.