Cinco traslados al Hospital tras llegar este sábado a La Restinga (El Hierro) un cayuco con 131 personas migrantes

VALVERDE (EL HIERRO), 12 (EUROPA PRESS)

Cinco personas migrantes han precisado de traslado al Hospital tras arribar a El Hierro este sábado 131 personas migrantes a bordo de un cayuco a La Restinga, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).

La embarcación, localizada navegando a unas cinco millas de la isla, fue escoltada por la Salvamar Navia hasta el puerto herreño. Los migrantes a bordo se encontraban "muy agitados" y el cayuco contaba una importante escora a estribor.

A las 9.52 horas, se procedió el desembarco. Por razones de seguridad, también se movilizó a la salvamar Diphda, como apoyo a la tripulación de la Navia para asistir en un desembarque ordenado y seguro a la llegada a puerto.