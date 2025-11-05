El Círculo de Bellas Artes de Tenerife reconoce la trayectoria de Helena Romero, a título póstumo, y de Octavio Zaya

Archivo - Sede del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife ha reconocido este miércoles en Santa Cruz de Tenerife a Helena Romero, a título póstumo, quien fuera directora de la compañía Helena Turbo Teatro, y a Octavio Zaya, comisario independiente y escritor de arte, en el acto oficial de entrega del Premio Círculo de Bellas Artes de Tenerife.

Esta distinción, la principal que otorga la institución privada, tiene el objetivo de reconocer así las trayectorias profesionales de los galardonados. En el primer caso, con el premio del año 2023, y en el segundo, con el de 2024, según ha informado el Círculo de Bellas Artes en una nota de prensa.

La primera distinción ha sido recibida por el hijo de Helena Romero (año 2023), Javier Monge, que trasladó al público asistente los valores de su fallecida madre, y la segunda, (año 2024), por Octavio Zaya, contó con las aportaciones sobre su figura a cargo de Sergio Rubira, director artístico de TEA Tenerife Espacio de las Artes.

TRANSCURSO DEL ACTO

En esta celebración, que ha reconocido la labor ejercida en las dos trayectorias, han estado presentes el presidente del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, Pepe Valladares; integrantes de la junta directiva de la entidad; representantes de administraciones públicas en el ámbito de la cultura; de la Fundación CajaCanarias; familiares y amigos de los homenajeados, y socios de la entidad cultural y público en general.

El acto se inició con una intervención de Pepe Valladares a modo de bienvenida a todos y todas las asistentes. Más tarde, intervino el hijo de Helena Romero y luego se produjo la puesta en escena de una lectura teatralizada por parte de Sigrid Ojel y Paco Monge, con proyección a la vez de fotografías de Helena Romero en una pantalla.

Continuó Sergio Rubira, que se aproximó de forma breve a los valores profesionales del otro premiado, Octavio Zaya. Sobre este comisario y escritor de arte, además se exhibió un video biográfico. Al finalizar, y tras la entrega de la distinción, Zaya y Javier Monge se dirigieron al público.

HELENA ROMERO

Expone la institución que "son muchos" los motivos que hacen a la artista Romero merecedora de este reconocimiento, entre ellos, su trayectoria profesional. Así, comienzó en 1980, en la Escuela de Actores de Canarias; y en sus etapas como jefa del Departamento de Voz, Música y Canto del Centro Superior de Arte Dramático de Canarias, y como profesora de la asignatura Texto Escénico.

También, prosigue el Círculo de Bellas Artes, se valoró su pertenencia como miembro fundador a Actores de Canarias, sociedad cooperativa, formando parte de su primer consejo rector.

A ello se sumaría su labor como directora de la compañía Helena Turbo Teatro, con más de una treinta obras, puestas en escena y multitud de galardones: Premio Canarias Crea en 2011, I Premio del VI Festival Toledo Escena Abierta en 2010 y el I Premio en el IX Certamen de Monólogos del Ayuntamiento de Santa Cruz en 2002.

Destacan además gran vinculación con el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, con el que ha colaborado durante décadas en diversas juntas y al que ha prestado su asesoramiento en cuestiones de artes escénicas, a la vez que ha desarrollado su actividad teatral en él.

Así, de Romero se ha destacado su compromiso "inquebrantable" con la promoción de las artes y la cultura a través de su participación y dedicación para "nutrir" el panorama artístico en Canarias.

OCTAVIO ZAYA

Comisario independiente y escritor de arte, y nacido en las Islas Canarias, residió en Nueva York y Boston desde 1978 hasta 2021. En 2021, regresó a Canarias y actualmente ejerce como comisario del programa del Centenario del Círculo de Bellas Artes de Tenerife (septiembre 2025-julio 2026).

Zaya fue director ejecutivo de la Cuban Art Foundation, EEUU (2019-2021); dirigió la revista Atlántica (Las Palmas de Gran Canaria, España) de 2000 a 2018; fue comisario externo y asesor del MUSAC (León, España, 2005-2012); codirector del Centro Huarte, Pamplona, España (2007-2009), y comisario invitado del CAAM (Las Palmas, de 1991 a 2016).

También es miembro del Comité de Adquisiciones de TEA, en Tenerife; miembro del Consejo Artístico y Asesor del MuCAC, Málaga; miembro del Consejo Asesor del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y de Performa (Nueva York).

Zaya forma parte, además, del Consejo Editorial de la revista Nka Journal of Contemporary African Art, es editor colaborador de Flash Art (Milán) y colaborador de art-agenda/e-flux (Nueva York) y Art IT (Tokio). También forma parte del Consejo Editorial de la Colección Arte Hoje (Arte Hoy), publicada por Paço das Artes (São Paulo), y de Aftershock (Chile).