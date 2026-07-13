Citan a declarar como investigado al director de Costas del Gobierno de Canarias por las obras de 'Cuna del Alma'

Archivo - Concentración de protesta contra la urbanización del puertito de Adeje - BEN MAGEC-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona ha citado a declarar en calidad de investigado el próximo 14 de septiembre al director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, por las obras de la urbanización turística 'Cuna del Alma', ha avanzado 'Canarias Ahora' y confirman desde la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La causa investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por ante la construcción de un restaurante, una piscina al aire libre y un aparcamiento para 'buggies', en una zona de servidumbre de protección de la costa.

Los promotores belgas de 'Cuna del Alma' llevan varios años promoviendo la construcción de una urbanización turística en las inmediaciones del Puertito de Adeje que ocuparía más de 400.000 metros cuadrados e incluiría más de 400 viviendas de lujo.