Clavijo aclara a Morales que en Canarias hay un "equilibrio exquisito"

Publicado 21/02/2018 12:20:21 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado hoy miércoles que el informe presentado ayer por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, sobre los posibles desequilibrios presupuestarios entre las islas capitalinas evidencia "claramente" el "equilibrio exquisito" con el que el Ejecutivo canario invierte en "todas y cada una de las islas".

Según el informe, que Antonio Morales expuso en la reunión de la Comisión Especial del Cabildo, las inversiones en el periodo 2001-2018 son inferiores en Gran Canaria en casi 321 millones, mientras que el desequilibrio a favor de Tenerife durante este mandato de 2015-2018 es de 120 millones, de ahí que Morales haya acusado "al neoinsularismo de ATI-CC" de "marginar" a Gran Canaria en el reparto de las inversiones.

En declaraciones a los medios, Fernando Clavijo ha dicho que no comparte el contenido de este informe porque, según sus propios datos, evidencia que en el periodo 2001-2018 ha habido un "exquisito" equilibrio inversor entre las dos islas capitalinas porque "en la medida que baja la población, sube la renta per cápita". "Cuando divides 100 entre 20, la inversión per cápita es mayor que si divides entre 50, y en un periodo de 17 años, entre las dos islas capitalinas se está hablando de 291 a 283 euros", explicó.

"Por lo tanto, creo que el propio estudio evidencia claramente el equilibrio exquisito con el que el Gobierno de Canarias invierte en todas y cada una de las islas, satisfaciendo las necesidades; pues Canarias es un todo, no son compartimentos estancos", insistió Clavijo.

En la presentación del informe, Antonio Morales también criticó al jefe del Ejecutivo canario por diseñar una supuesta estrategia para que Tenerife cope todos los organismos de poder en Canarias. A este respecto, Fernando Clavijo garantizó que cuando alguien se incorpora a su equipo no le pide el "pasaporte insular", pues "sería ir al absurdo".

Aseguró que lo que hace es "buscar perfiles, personas capaces y gente que gobierne Canarias", y añadió que le preocupa que el presidente del Cabildo de Gran Canaria esté tratando de hacer ver que la procedencia, la isla o el municipio implica que la gestión "va a estar sesgada a un lado o a otro". "Me preocupa que un presidente de Cabildo piense de esa manera porque sería imaginar que si éste es de un municipio concreto, lo va a beneficiar. Si esa es su concepción, es realmente preocupante".

Fernando Clavijo subrayó que cree en "una Canarias solidaria, de una única velocidad; en una Canarias donde se resuelven los problemas de los canarios y donde no buscamos excusas para tapar la ausencia de gestión intentando enfrentar a los canarios unos contra otros".