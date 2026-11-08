Clavijo acuerda con grupos parlamentarios en Canarias un documento para ir a interministerial de migración con una "voz"

Archivo - Reunión del Pacto Canario por la Migración entre el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y los portavoces de los grupos parlamentarios en la cámara regional (recurso) - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acordado este domingo con los portavoces de los grupos parlamentarios que forman parte del Pacto Canario por la Migración --que no ha firmado Vox-- un documento para asistir a la Comisión Interministerial extraordinaria, prevista para este martes, 10 de noviembre, con el fin de asistir con una "única voz".

Así lo ha indicado, en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, tras la reunión de este domingo que, ha explicado, tenía como objetivo analizar la situación de la isla de El Hierro, así como de la llegada masiva de cayucos y de inmigrantes a las costas del archipiélago y las consecuencias que está teniendo en todos los servicios.

Clavijo ha agradecido la "gentileza y la altura de miras" de los distintos portavoces que, "de manera constructiva, no solo han participado, sino que han enriquecido un documento que va a ser la posición de Canarias", subrayando que "no solo" será la del Gobierno de Canarias, "no solo la de unas fuerzas políticas integrantes del gobierno, sino la del conjunto o de la inmensa mayoría" de los grupos parlamentarios para que el próximo martes en la interministerial se pueda "hablar con una única voz".

El presidente canario ha reconocido que la reunión "ha sido constructiva, positiva", destacando la "altura de miras" de los grupos parlamentarios "en un contexto de tanta polarización y a 21 días de unas elecciones", lo que ha permitido consensuar un documento que pasará este lunes por el Consejo del Gobierno.

Sobre el documento expuso que tiene como fin "buscar soluciones" porque en este momento la población, especialmente la de El Hierro, necesita "soluciones y que sus demandas sean atendidas".

Agregó que espera "conseguir acuerdos concretos que mejoren de manera inmediata" la situación en El Hierro pero que también "permita mirar hacia el medio y largo plazo", para que "no se vuelvan a repetir" situaciones como la actual, pudiendo anticiparse con unos mecanismos y unos protocolos que "permiten gestionar con respeto a los derechos humanos una situación como es la de ser frontera" de la Unión Europea en el sur.