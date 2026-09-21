Clavijo admite que el absentismo laboral es un reto para Canarias pero "no es el gran problema"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este lunes que el absentismo laboral es un reto para el archipiélago, si bien ha considerado que "no es el gran problema", sí que ha indicado que el "diagnóstico está" y se trabaja en la búsqueda de soluciones.

Clavijo ha asistido este lunes al primer comité ejecutivo de esta nueva etapa de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), que se celebra tras las elecciones de junio en la organización, y a quienes ha felicitado destacando que, "de manera acertada, han hecho una apuesta de continuidad" por el trabajo que se ha hecho en los últimos años por parte de la CCE, "acompañando a las administraciones públicas en todos aquellos asuntos importantes" para Canarias.

Así, tras resaltar "esa magnífica colaboración" entre lo público y lo privado, ha admitido que como sociedad hay "retos importantes" que afrontar, reconociendo que uno de ellos es el absentismo aunque para Clavijo "no es el gran problema".

De todos modos, el presidente canario apuntó que se está "trabajando de manera conjunta" para poder utilizar procedimientos donde, "de alguna manera", se vayan "explorando aspectos donde las mutas puedan tener un mayor papel" porque ha admitido que, "en ocasiones, una baja que requiere rehabilitación, si la rehabilitación se prolonga en el tiempo, no porque el trabajador quiera, sino porque se alarga por el estado", en momentos "de saturación es un tiempo que pierde" la administración pública o recursos económicos, pero también el privado.

En este sentido, Clavijo ha considerado que el diagnóstico está, que "es lo importante", y se está de acuerdo con el mismo, por lo que ha apuntado que lo que se tiene que hacer ahora de manera conjunta es "buscar soluciones para ello", adoptando unas "más pronto", otras tardarán "un poquito más porque requieren modificaciones en algunos casos hasta legislativas".

Respecto a si existe alguna anomalía concreta en relación a dar bajas laborales, indicó que "lo que hay es que ponerlo en conocimiento para poder intervenir pero las generalizaciones siempre son negativas", al tiempo que ha aprovechado para resaltar que desde el Gobierno de Canarias están "muy satisfechos" de los trabajadores públicos de la sanidad, considerando que "están igual de concienciados que todos en la necesidad de abordar ese absentismo".

En relación con ello ha matizado que "igual" que es "contrario a decir que todos los trabajadores cogen bajas sin causa", también entiende que "no hay médicos que den bajas por comodidad, ni desde luego todos los empresarios son empresarios que quieren encontrar a los trabajadores".

Para Clavijo se trata de discursos "fáciles y demagógicos, que se deben ir quitando porque "contaminan las relaciones", para agregar que los "trabajadores quieren trabajar y quieren ganar su sueldo"; mientras que los empresarios "arriesgan y quieren obtener sus beneficios".

BUSCAR CAMINOS PARA AVANZAR

Al respecto, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, ha señalado que la asistencia de Clavijo a este comité ejecutivo permitirá a los empresarios transmitirle la visión que tienen de la situación económica, así como de los problemas que se pueden tener con la competitividad y establecer caminos para avanzar juntos.

Ortega citó como problemas que afectan actualmente al empresariado el absentismo laboral o la vivienda, matizando que si bien hay cuestiones en las que se ha "avanzado desde el punto de vista teórico", también se quiere "avanzar desde el punto ejecutivo" en cuanto a que las normas "se conviertan en hechos, que lleguen a la vivienda, que haya más vivienda, de verdad".

Entre las cuestiones que reclaman los empresarios para que Canarias sea competitiva y que consideran debe abordarse desde el diálogo social, Ortega citó la simplificación administrativa, matizando que la misma "tiene que ser un hecho", ya que entiende que "es clave", además de la necesidad de reducir las tasas de absentismo y solucionar los problemas de vivienda.

Así sobre esto último, indicó que lo que se quiere es que "realmente los procedimientos se simplifiquen para que las personas tengan llaves de las casas, no para que haya papeles que van a tener llaves de casa"; mientras que en lo que se refiere al absentismo expuso que hay que analizar las causas por las que "se está incrementando el 19% en el año 25 con respecto al año anterior" para poder elaborar medidas al respecto junto al Servicio Canario de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las mutuas, las empresas y los sindicatos en mesas de trabajo.

En este sentido, matizó que han empezado pero hay que "seguir avanzando". Ortega ha puntualizado que el tema del absentismo "es real", ya que "ha crecido" y en lo que se refiere a la parte de la IT se está "muy por encima" del dato nacional, ya que el archipiélago está "casi dos puntos por encima de lo que es la media" en absentismo.