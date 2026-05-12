Clavijo afea la "deslealtad" de Torres a Canarias y el PSOE ve "indecente" su gestión del brote de hantavirus

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las preguntas de los grupos parlamentarios en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este martes la "deslealtad" a las islas del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al supuestamente ocultar que había un positivo por hantavirus a bordo del 'MV Hondius' mientras que el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha tildado de "indecente" la gestión del Ejecutivo canario.

En una tensa sesión de control, el presidente canario ha confesado que es un "día triste" y que ocultar esa información por parte del ministro "es una afrenta que jamás" va a olvidar dado que la "lealtad" que mostró CC al anterior Gobierno de Canarias presidido por Torres "no ha sido correspondida".

Franquis ha comentado que la intervención del Gobierno canario en esta crisis se caracteriza por la "mentira, el alarmismo y la confrontación", algo que ha "promovido, alentado y amplificado" el propio presidente.

Ha dicho que "negarse" a acoger a 150 personas de un crucero en medio de una crisis sanitaria por un brote de hantavirus "es un acto de insolidaridad y falta absoluta de humanidad", aparte de que Clavijo "ha convertido una crisis sanitaria en un conflicto político".

El portavoz socialista ha indicado que "lo que ha hecho España es asumir una obligación a solicitud de la OMS", que obliga "legal, moral y éticamente" dar acogida al crucero. "No protegió a Canarias, la utilizó de manera vergonzante", ha detallado.

Asimismo ha lamentado la situación "surrealista y vergonzosa" de utilizar la Inteligencia Artificial para "justificar que las ratas nadaban y estaba en peligro la ciudadanía", incidiendo en que "estaba dispuesto a rozar el ridículo por mantener el discurso del miedo".

Para Franquis, "Canarias y España están siendo reconocidas en el mundo, Canarias ha estado a la altura, usted y su Gobierno no".