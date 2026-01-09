Clavijo agradece al Papa León XIV que visite Canarias porque pone la crisis migratoria "en el centro del debate"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visita la sede central de la cooperativa Peñascal, a 7 de noviembre de 2025, en Bilbao, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido al Papa León XIV el anuncio de su próxima visita al archipiélago porque pone la crisis migratoria y la llamada 'ruta canaria' "centro del debate internacional".

"Agradezco la sensibilidad del Papa León XIV al asumir el compromiso que en su día me expresó el Papa Francisco cuando lo invité para conocer la realidad de la emergencia migratoria y la respuesta humanitaria del pueblo canario", comentó.

Además, ha hecho especial hincapié en que su visita permitirá situar en el centro del debate internacional la 'ruta canaria' y la necesidad de seguir abogando por una respuesta solidaria, justa y corresponsable.

En declaraciones a los medios de comunicación, Clavijo ha explicado que se enteró de la visita por parte del obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, quien le llamó en mitad de una reunión que se ha celebrado este viernes en Roma.

"Es una visita entre estados, el Estado de Vaticano con el Estado Español. Ahora nos pondremos a disposición para hacer lo que tengamos que hacer pero esto es un espaldarazo a la sociedad canaria que se ha mantenido firme para la atención digna y humanitaria de aquellos que huyen del hambre y de la muerte", comentó.