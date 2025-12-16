Clavijo se aleja de la "bronca" e insiste en el "diálogo" con el Gobierno para impulsar el 'decreto Canarias'

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que va a "seguir trabajando" desde el "diálogo y el entendimiento" para sacar adelante el 'decreto Canarias' ya que "la bronca no resuelve los problemas aunque sea más facil".

En respuesta a preguntas de los grupo Popular y ASG en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha indicado que es "optimista por naturaleza" y valorado que Canarias se ha "aislado" de la "crispación" que reina en el contexto nacional.

Ha apuntado que los ciudadanos les pagan para "resolver los problemas" y detallado que el 'decreto canario' incluye medidas muy importantes como la bonificación del 60% en el IRPF en las 'islas verdes', algo que no es una "ocurrencia" sino una recomendación de el comité de expertos del reto demográfico para fijar la población al territorio.

En ese sentido ha remarcado que su Gobierno va a "trabajar hasta la extenuación" y tiene claro el "rumbo", pues en 2026 se va a "lidiar con muchas tormentas" por lo que entiende que desde la "unidad y el sentido común, este pueblo va a triunfar".

"Este Gobierno ha venido para hacer que las cosas sucedan", ha apuntado, al tiempo que se ha mostrado "orgulloso" de los miembros del Ejecutivo porque no se van a "bajar los brazos" aunque "algunos digan" que es un trabajo "estéril o colaboracionista".

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha ironizado con que "el talento del Gobierno de Sánchez es no cumplir nada de lo que promete" pues "lo que ha hecho es un folio en blanco".

Así, se ha preguntado "qué pasa" con el REF, el sistema de financiación o las medidas sobre inmigración y es consciente de que "no va a cumplir" con Canarias "porque no es capaz ni de organizar su propio partido", con un "nuevo capítulo cada semana".

Ha confesado que le dan "asco" los supuestos casos de acosos sexual en el PSOE y ha cuestionado a las "mujeres socialistas dónde están" las pancartas y los pin, aparte de que no acudieron a la Fiscalía. "No han hecho nada", les ha espetado, afeándoles "ya está bien de guardar el feminismo en una gaveta cuando no les interesa".

"El Gobierno ha perdido toda la credibilidad, no va a cumplir con Canarias", ha señalado.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha animado al presidente en la senda del "diálogo" porque "vienen curvas" y Canarias "depende mucho del Estado", por lo que entiende que el "camino" a seguir es el que se utilizó para aprobar el decreto de La Palma.

Por ello entiende que "hay que iniciar el camino para que la agenda canaria se apruebe el próximo año" en un contexto en el que el sistema de financiación "lleva más de 10 años sin actualizar y es perjudicial para Canarias", y "no hay que confundirlo con el REF".

Curbelo a instado a "defender claramente el REF" porque "siempre hay tentación" en los distintos Gobiernos centrales de que se "desvíe", cuando es una herramienta "singular para Canarias". "Pensemos más en los ciudadanos y menos en los partidos, lleve la agenda hasta el final", ha pedido al presidente.