Clavijo apela al consenso con un 'decreto canario' del que dudan PSOE y NC-bc porque abre la puerta a la "bronca"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha convocado este miércoles a los siete grupos del Parlamento para recabar apoyo y consenso en torno al borrador del 'decreto canario' que va a remitir al Gobierno central para su aprobación y posterior convalidación en el Congreso, propuesta que ha sido recibida con muchas dudas por parte de PSOE y NC-bc, especialmente, y Vox.

En declaraciones a los periodistas ha indicado que el texto está sujeto a aportaciones pero incluye la "tres necesidades" que ahora mismo tiene Canarias y que pasan por el cumplimiento de la 'agenda canaria', el desarrollo del Estatuto de Autonomía y el abono de las partidas pendientes de los Presupuestos Generales del Estado.

"Somos conscientes de que, sin estas medidas, Canarias no va a conseguir remontar situaciones como las que arrastramos tras el covid o la erupción del volcán. Si queremos remontar problemas como el de la vivienda y la precariedad del empleo necesitamos de la colaboración del Estado", ha subrayado.

