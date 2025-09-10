Clavijo apela a la "unidad política" para evitar una quita de deuda que supone pagar "la fiesta de otros"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado este miércoles a la "unidad política" de todos los grupos parlamentarios para evitar la quita de deuda propuesta por el Gobierno central porque supone pagar "la fiesta de otros".

En respuesta a una pregunta de ASG en la sesión de control del Pleno de la Cámara regional ha exigido que se fijen nuevos "criterios" para que se trate a Canarias "con la misma justicia" pues aparte de establecer un límite del 50% a la deuda, al no hacer la condonación por población, "a cada canario se le quitan 1.200 euros pero a un catalán o un andaluz, 2.200 o 2.100, es decir, entre 1.000 y 900 euros menos".

Ha insistido en que la condonación "es una falacia" porque en el fondo se trata de una "mutualización" que reparte la deuda entre todos los españoles por lo que ha insistido en que Canarias debe "estar unida" porque el hecho ser la comunidad autónoma menos endeudada esconde "ajustes y sufrimiento de la población" durante la crisis financiera, cuando se vieron afectados por los servicios públicos.

Clavijo ha comentado que "las cosas del comer no se deben politizar" algo que ha hecho extensivo a una eventual reforma del sistema de financiación autonómica cuyo "andar de la perrita" no es "nada positivo" para el archipiélago.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha pedido sacar del debate político la reforma del sistema de financiación porque "al mezclar el REF" las islas van a "perder mucho" y sobre la condonación, que es "algo injusta" para Canarias, ha instado a analizar qué pasa con los 1.710 millones pendientes.

En cuanto a la financiación singular de Cataluña ha reconocido que son "legítimos" los apoyos de los grupos nacionalistas para investir al presidente, pero no ha ocultado que "hace que la caja común vaya a ser mermada".

Por ello ha apelado a "cooperar" entre todos los grupos para hacer frente a los "déficit" que tienen las islas. "Estamos acostumbrados a politizarlo todo", ha agregado.