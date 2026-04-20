Clavijo asegura que Canarias seguirá insistiendo en la cogestión de los aeropuertos del archipiélago

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que la Comunidad Autónoma seguirá insistiendo en la cogestión de los ocho aeropuertos del archipiélago para poder formar parte de las decisiones que afecten a las islas.

En este sentido, en declaraciones al programa 'Mas de Uno Canarias' de Onda Cero, recordó que Aena está "sometida" al interés particular de sus accionistas privados, lo cual aseguró no entender.

Al respecto, comentó que el operador aeroportuario "está gestionando unas infraestructuras estratégicas y públicas, subiendo tasas y sacando dinero para invertir en otros sitios que no es en la red pública, sino para invertir en Brasil o en Argentina".

Clavijo hizo especial hincapié en que el Gobierno de Canarias tiene "muy claro" que el Estatuto de Autonomía da al archipiélago la posibilidad de reivindicar la cogestión de sus aeropuertos.

"Nosotros vamos a seguir insistiendo porque no somos ni más ni menos que catalanes y vascos. Vamos a seguir insistiendo en poder formar parte de esa toma de decisiones", observó.

El presidente canario señaló que, entre otras cuestiones, participar de la gestión de los aeropuertos permitirá a Canarias no tener que enterarse por los medios de comunicación de una subida de tasas, como ya ocurrió hace poco tiempo sin poder valorar el "quebranto" que la iniciativa podría suponer para el turismo.

Por último, Clavijo que desde que se privatizó, siempre ha habido una negativa, "y clara", de Aena a la cogestión de los aeropuertos. "Se privatiza porque es rentable, yo eso lo puedo entender, pero la rentabilidad no puede ir en detrimento del interés general, que es el interés público, y ahí es donde nosotros creemos que está este choque", concluyó.